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Настоящее фото товара Полукресло Вейв белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Вейв белый, хром
8 оценок
19 590
Товар в корзине. Перейти
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Полукресло Вейв белый, хром

Артикул: CH-069-764
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Все видимые сварочные швы на ножках тщательно отполированы.

Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.
Кресла представлены в двух видах тканей — рогожка, с присущей ей глубокой текстурой и микровелюр с невероятной мягкостью и красивый глубоким цветом. Мы постарались сделать конструкцию максимально легкой — вес кресла всего 8кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветбелый, хромированный
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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