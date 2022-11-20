Товар в корзине. Перейти
Пуф Drim, винный - фото 1Пуф Drim, винный - фото 2Пуф Drim, винный - фото 3Пуф Drim, винный - фото 4

Пуф Drim, винный

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Drim, синий
Пуф Drim, синий
Следующий Пуф Drim, серо-розовый
Пуф Drim, синий

Характеристики товара

Описание

Пуф каркасный. Деревянная основа. Обивка: поролон + велюр. Металлическая база черного цвета.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр380 мм
  • Материалметалл, велюр, дерево
  • Цветсиреневый

Похожие товары

Пуф Drim, серо-розовыйНастоящее фото товара Пуф Drim, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Пуф Drim, серо-розовый

В наличии 25 шт.
Пуф Self, голубойНастоящее фото товара Пуф Self, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
13

Пуф Self, голубой

Пуф Self, винныйНастоящее фото товара Пуф Self, винный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
5

Пуф Self, винный

В наличии 45 шт.
Стол журнальный Сканди, бежевыйНастоящее фото товара Стол журнальный Сканди, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
7

Стол журнальный Сканди, бежевый

Настоящее фото товара Стол журнальный Сканди, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
5

Стол журнальный Сканди, коричневый

Кресло Prudente, розовоеНастоящее фото товара Кресло Prudente, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
12

Кресло Prudente, розовое

Кресло Lexi, синееНастоящее фото товара Кресло Lexi, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена
5

Кресло Lexi, синее

В наличии 41 шт.
Кресло Sandro, сероеНастоящее фото товара Кресло Sandro, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
11

Кресло Sandro, серое

В наличии 47 шт.
Кресло Marsala, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Marsala, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от95 690
Оптовая цена
13

Кресло Marsala, оранжевый

Кресло Marsala, зеленыйНастоящее фото товара Кресло Marsala, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от95 690
Оптовая цена
9

Кресло Marsala, зеленый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Кресло-качалка Ariella, серыйНастоящее фото товара Кресло-качалка Ariella, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 900
Оптовая цена
9

Кресло-качалка Ariella, серый

Кресло-качалка Ariella, розовыйНастоящее фото товара Кресло-качалка Ariella, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
7

Кресло-качалка Ariella, розовый

В наличии 7 шт.
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Стул Бостон 20ммНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79015
2 090 ₽
7

Стул Бостон 20мм

Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
13

Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
7

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09

Стул William с подлокотниками ромб, бархат светло-серыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
13

Стул William с подлокотниками ромб, бархат светло-серый

Стул William с подлокотниками ромб, бархат коричневыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
7

Стул William с подлокотниками ромб, бархат коричневый

Стул пластиковый TobyНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Toby

Стул с подлокотниками William, бархат винныйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками William, бархат винный, произведённого компанией ChiedoCover
12 900
Оптовая цена
7

Стул с подлокотниками William, бархат винный