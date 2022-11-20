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Пуф Drim, серо-розовый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пуф каркасный. Деревянная основа. Обивка: поролон + велюр. Металлическая база черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр380 мм
  • Материалметалл, велюр, дерево
  • Цветрозовый, серый

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