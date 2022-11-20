Характеристики товара
Описание
Пуф каркасный. Деревянная основа. Обивка: поролон + велюр. Металлическая база черного цвета.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр380 мм
- Материалметалл, велюр, дерево
- Цветрозовый, серый
Пуф каркасный. Деревянная основа. Обивка: поролон + велюр. Металлическая база черного цвета.
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