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Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная - фото 1Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная - фото 2Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная - фото 3Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная - фото 4

Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная

12 оценок
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Пуфик Исэ, белая, рогожка черная
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Пуфик Исэ, белая, рогожка черная

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота440 мм
  • Вес7 кг
  • Материалрогожка
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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