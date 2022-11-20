Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина850 мм
- Ширина650 мм
- Высота440 мм
- Вес7 кг
- Материалрогожка
- Максимальная нагрузка140 кг
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
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