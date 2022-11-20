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Пуф Marow, сиреневый

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Характеристики товара

Описание

Пуфики - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит. Стильный пуф станет просто незаменимым – испытайте сами!

СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ Пуф кубической формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главное украшение металлический каркас с тонкими элементами из прутка. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении пуфа.

УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом или банкеткой в прихожей.

УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы и прутка. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем. Максимальная статическая нагрузка - 100 кг.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 360 мм
Глубина 360 мм
Высота 460 мм
Вес в упаковке, кг: 6.20
Объем упаковки, м3: 0.060

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес4,91 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветсиреневый, белый

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