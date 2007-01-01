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Настоящее фото товара Комплект Риппл 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект Риппл 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150)
13 оценок
119 790
Товар в корзине. Перейти
Комплект Риппл 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150) - фото 1Комплект Риппл 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150) - фото 2Комплект Риппл 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150) - фото 3

Комплект Риппл 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150)

Артикул: CH-073-745
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный размер 90х150х76

Кресло размер 60х67х80 - 6 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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