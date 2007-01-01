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Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый
26 оценок
9 29029
12 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый - фото 1Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый - фото 2Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый - фото 3Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый - фото 4Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый - фото 5Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый - фото 6
Распродажа

Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка бежевый

Артикул: CH-049-365
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота420 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф с ящиком Хюгге L рогожка бежевый двухсторонняя крышка

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота420 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера
  • Цветбежевый, белый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки8.1 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Габариты упаковки для логистики570
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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