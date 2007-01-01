Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1850 мм
- Глубина500 мм
- Высота720 мм
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Наименование
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Цена
|Юнит PS 01-02 (2-ух секционная)
|1250
|550
|690
|23090
|Юнит PS 01-03 (3-х секционная)
|1870
|550
|690
|29490
|Юнит PS 01-04 (4-х секционная)
|2500
|550
|690
|36930
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая