Фотография Секция Форли, оранжевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Секция Форли, оранжевый

4.3
Оптовая цена
от 11 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Секция Форли, оранжевый
Секция Форли, оранжевый
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Секция Форли, оранжевый

4.3
11790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик

Варианты размеров

Секция Цена₽
2-х секционная 11790
3-х секционная 14290
4-х секционная 16590

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