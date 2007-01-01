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Настоящее фото товара Секция Форли кирпичная, произведённого компанией ChiedoCover
Секция Форли кирпичная
34 оценки
31 690
Товар в корзине. Перейти
Секция Форли кирпичная - фото 1

Секция Форли кирпичная

Артикул: CH-010-418
34 оценки
Основные характеристики
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Отзывы

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