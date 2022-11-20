Характеристики товара
Описание
Длина: от 1140 до 2290 мм
Глубина: 610 мм
Высота: 790 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Каркас: металл
Обивка: искусственная кожа / ткань / микрофибра
Цвет обивки: любой
Цвет каркаса: любой
Длина: от 1140 до 2290 мм
Глубина: 610 мм
Высота: 790 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Каркас: металл
Обивка: искусственная кожа / ткань / микрофибра
Цвет обивки: любой
Цвет каркаса: любой
|Модель
|Размермм
|Ценаруб
|2-местная секция
|1140x610x790
|9990
|3-местная секция
|1720x610x790
|13190
|4-местная секция
|2290x610x790
|17390
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция из 3 стульев Хит Лайт - золото, ромб зеленый