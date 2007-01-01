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Секция стульев Соло, трубы круглого сечения - фото 1

Секция стульев Соло, трубы круглого сечения

Артикул: CH-074-642
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина940 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота810 мм
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

НаименованиеШирина, ммГлубина, ммВысота, ммЦена
Соло PS 02-02 (2-ух секционная)94057081022190
Соло PS 02-03 (3-х секционная)141057081028290
Соло PS 02-04 (4-х секционная)188057081035290

Отзывы

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