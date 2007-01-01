Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина940 мм
- Глубина570 мм
- Высота810 мм
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Наименование
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Цена
|Соло PS 02-02 (2-ух секционная)
|940
|570
|810
|22190
|Соло PS 02-03 (3-х секционная)
|1410
|570
|810
|28290
|Соло PS 02-04 (4-х секционная)
|1880
|570
|810
|35290
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