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Настоящее фото товара Секция Форли, белая, произведённого компанией ChiedoCover
Секция Форли, белая
47 оценок
31 690
Товар в корзине. Перейти
Секция Форли, белая - фото 1

Секция Форли, белая

Артикул: CH-012-710
47 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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