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Скамья-глайдер Вортикс

Артикул: CH-015-858
48 оценок
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Характеристики товара

Описание

2-х местная скамья-глайдер горизонтально "парит" над поверхностью вперед-назад, а не качается. Ее легкое бесшумное раскачивание вперед-назад помогает полностью расслабиться. Система глайдер состоит из неподвижного основания-рамы и качающейся над ним скамьи. Скамья и основание соединяются между собой при помощи четырёх кронштейнов – подвесов маятникового типа. В основаниях каждого кронштейна вмонтировано 2 подшипника, которые обеспечивают бесшумное и плавное парение над поверхностью. Длина шарниров ограничивает амплитуду колебания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина1180 мм
  • Высота840 мм
  • Вес10,5 кг
  • Материал каркасадерево, сосна
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Скамья-глайдер Вортикс
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