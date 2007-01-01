Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Cairn, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Cairn
8 оценок
9 090
Скамейка Cairn - фото 1Скамейка Cairn - фото 2Скамейка Cairn - фото 3Скамейка Cairn - фото 4
NEW

Скамейка Cairn

Артикул: CH-083-578
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина780 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1420 мм
  • Вес22 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

— уникальный, ни на что не похожий дизайн;

— обработанное и ошкуренное дерево;

— прочный стальной каркас;

— сборно-разборная конструкция;

— заводское качество изготовления (на современном металлообрабатывающем оборудовании).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1420 мм
  • Вес22 кг
  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки1420 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

