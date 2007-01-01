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Настоящее фото товара Скамейка парковая Сабстрейт, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка парковая Сабстрейт
15 оценок
17 290
Товар в корзине. Перейти
Скамейка парковая Сабстрейт - фото 1

Скамейка парковая Сабстрейт

Артикул: CH-088-324
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина620 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ищете стильное и надёжное решение для улиц, парков и дворовых территорий? Тогда эта скамейка — ваш выбор!
Металлический каркас с крепким лакокрасочным покрытием обеспечивает прочность и устойчивость к погоде;
Сиденье и спинка из хвойного бруса с антисептической пропиткой и стойким лаком — комфорт и эстетика в одном;
Отлично подходит для круглогодичного использования в скверах, парках, на пешеходных зонах и около торговых центров;
Лаконичный дизайн — скамейка, которая будет смотреться стильно в городской среде и станет точкой притяжения отдыха.
Скамейка — это сочетание качества, удобства и современного вида. Сделайте пространство комфортным и аккуратным с умом!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина620 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес40 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.70 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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