Характеристики товара
Описание
Ищете стильное и надёжное решение для улиц, парков и дворовых территорий? Тогда эта скамейка — ваш выбор!
Металлический каркас с крепким лакокрасочным покрытием обеспечивает прочность и устойчивость к погоде;
Сиденье и спинка из хвойного бруса с антисептической пропиткой и стойким лаком — комфорт и эстетика в одном;
Отлично подходит для круглогодичного использования в скверах, парках, на пешеходных зонах и около торговых центров;
Лаконичный дизайн — скамейка, которая будет смотреться стильно в городской среде и станет точкой притяжения отдыха.
Скамейка — это сочетание качества, удобства и современного вида. Сделайте пространство комфортным и аккуратным с умом!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина620 мм
- Высота870 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес40 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.70 м3
- Изделия стопируютсяНет