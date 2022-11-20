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Скамейка бетонная со спинкой - фото 1

Скамейка бетонная со спинкой

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Предыдущий товар в категории Садовая скамейка Флоренция
Садовая скамейка Флоренция
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Садовая скамейка Флоренция

Характеристики товара

Описание

Вес 185 кг
Объем в упаковке 1.6 м3

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина1300 мм
  • Материал каркасабамбук
  • Материал сиденьядерево
  • Цветкоричневый, серый

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