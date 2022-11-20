Характеристики товара
Описание
Вес 185 кг
Объем в упаковке 1.6 м3
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина550 мм
- Глубина1300 мм
- Материал каркасабамбук
- Материал сиденьядерево
- Цветкоричневый, серый
Вес 185 кг
Объем в упаковке 1.6 м3
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