Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамья Гариф, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья Гариф
9 оценок
18 890
Товар в корзине. Перейти
Скамья Гариф - фото 1Скамья Гариф - фото 2Скамья Гариф - фото 3Скамья Гариф - фото 4Скамья Гариф - фото 5Скамья Гариф - фото 6
3D-модель
Примерить в интерьере

Скамья Гариф

Артикул: CH-071-276
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота895 мм
  • Материалдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья Park
Фотография товара Скамья Park от компании ChiedoCover.
Следующий Стул складной Компакт, береза
Фотография товара Стул складной Компакт, береза от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота895 мм
  • Материалдерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Скамья Сеттл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Сеттл серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Скамья Сеттл серый

39
Фотография товара Скамейка ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Скамейка ЛДСП

43
Настоящее фото товара Скамейка чугунная парковая Фестон, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от76 890
Оптовая цена

Скамейка чугунная парковая Фестон, 2000

5
Фотография товара Скамья прямая Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья прямая Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Скамья прямая Флоу, оливковый

15
Фотография товара Скамья Атолл, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Атолл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
257 590

Скамья Атолл, серый

15
Фотография товара Скамейка Оазис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Оазис, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Скамейка Оазис

13
Фотография товара Скамейка Сило от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Сило, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Скамейка Сило

11
Фотография товара Скамейка Ваулт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Ваулт, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Скамейка Ваулт

6
Новинка
Фотография товара Скамейка садовая Аксель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка садовая Аксель, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Скамейка садовая Аксель

10
Новинка
Фотография товара Скамейка парковая Кор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая Кор, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Скамейка парковая Кор

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, агава

15
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, мятный

8
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Глит, окрашенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Глит, окрашенный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стол Глит, окрашенный

38
В наличии 90 шт.
Фотография товара Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
66 390
Оптовая цена

Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

478
Фотография товара Стол садовый Гринви 140, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Гринви 140, серый, произведённого компанией ChiedoCover
32 090
Оптовая цена

Стол садовый Гринви 140, серый

35
Фотография товара Стол Солифлюкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Солифлюкс, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стол Солифлюкс

48
Фотография товара Стол складной Уитни, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Уитни, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стол складной Уитни, бело-серый

11
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Ноктюрнэль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ноктюрнэль, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Ноктюрнэль

50
Фотография товара Стол садовый Гринви, 140 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Гринви, 140, произведённого компанией ChiedoCover
32 090
Оптовая цена

Стол садовый Гринви, 140

30

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамья пластиковая садовая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Скамья пластиковая садовая

47
Настоящее фото товара Скамья Аллея, 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Скамья Аллея, 200 см

36
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, с мягким сиденьем

33
Фотография товара Банкетка Vima от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Vima, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Банкетка Vima

32
Распродажа
Настоящее фото товара Скамейка парковая чугунная Грув, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от62 59014
72 590 ₽Оптовая цена

Скамейка парковая чугунная Грув, 2000

5
Настоящее фото товара Скамья парковая чугунная Финиал, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от75 090
Оптовая цена

Скамья парковая чугунная Финиал, 2000

5
Настоящее фото товара Скамейка бетонная уличная Профил 2 Лайн со спинкой, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от84 290
Оптовая цена

Скамейка бетонная уличная Профил 2 Лайн со спинкой, габбро диабаз

14
Фотография товара Скамейка складная Семман Ван Н, гладкая, белый флок, 183*30*43 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка складная Семман Ван Н, гладкая, белый флок, 183*30*43 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Скамейка складная Семман Ван Н, гладкая, белый флок, 183*30*43 см

7
В наличии 55 шт.
Фотография товара Скамейка складная Семман Ван Р, коричневый, под ротанг, 183*30*43 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка складная Семман Ван Р, коричневый, под ротанг, 183*30*43 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Скамейка складная Семман Ван Р, коричневый, под ротанг, 183*30*43 см

13
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Скамейка Паримо, коричневый, зеленый, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
106 190

Скамейка Паримо, коричневый, зеленый, 1800

7

Товар в корзине

Скамья Гариф
Скамья Гариф
18 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, агава

15
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, мятный

8
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Глит, окрашенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Глит, окрашенный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стол Глит, окрашенный

38
В наличии 90 шт.
Фотография товара Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
66 390
Оптовая цена

Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый

5

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как выбрать барные стулья?
Как выбрать барные стулья?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.04.2025 Подстолье по лучшей цене
Подстолье по лучшей цене

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Пластиковые стулья для фудкортов
Пластиковые стулья для фудкортов

Перейдите, чтобы узнать подробности