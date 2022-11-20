Характеристики товара
Описание
Классическая садовая скамья для 2 человек. Универсальный дизайн скамьи позволит разместить её не только в саду, но и поставить в помещении как функциональный предмет декора. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Вес: 11,90 кг
Высота: 104 см
Ширина: 118 см
Длина: 80 см
Упаковка (Д*Ш*В): 102х80х14 см
Упаковка (объем): 0,114 м3
Упаковка (вес): 12,21 кг
Площадь покраски: 3,30 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 100 см
Длина сиденья: 43 см
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина800 мм
- Длина1180 мм
- Вес11,9 кг
- Материал каркасадерево