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Скамья Розенборг - фото 1

Скамья Розенборг

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Скамья Оливер

Характеристики товара

Описание

Классическая садовая скамья для 2 человек. Универсальный дизайн скамьи позволит разместить её не только в саду, но и поставить в помещении как функциональный предмет декора. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 11,90 кг
Высота: 104 см
Ширина: 118 см
Длина: 80 см
Упаковка (Д*Ш*В): 102х80х14 см
Упаковка (объем): 0,114 м3
Упаковка (вес): 12,21 кг
Площадь покраски: 3,30 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 100 см
Длина сиденья: 43 см

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Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1180 мм
  • Вес11,9 кг
  • Материал каркасадерево

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