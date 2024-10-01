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Сковорода-гриль «Гранито» литой алюминий - фото 1Сковорода-гриль «Гранито» литой алюминий - фото 2

Сковорода-гриль «Гранито» литой алюминий

Артикул: CH-059-283
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Ширина260 мм
  • Высота35 мм
  • Вес1,06 кг
  • Материалалюминий
  • ФормаКвадратная

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