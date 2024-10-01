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Сковорода для паэльи голубая сталь - фото 1

Сковорода для паэльи голубая сталь

Артикул: CH-059-279
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина375 мм
  • Высота42 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес0,512 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

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