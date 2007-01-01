Характеристики товара
Описание
Подстолье с изменяемой высотой на газлифте из полированной нерживеющей стали (матовое).
Размер крестовины: D45 см, диаметр алюминиевой трубы 7,1 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х6 (0,014); труба: 1 шт./кор. 10х10х72 (0,007)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота500/720 мм
- Вес15 кг
- Материал подстольясталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет