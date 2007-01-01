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Стальное Подстолье 1286EM - фото 1

Стальное Подстолье 1286EM

Артикул: CH-009-544
58 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье с изменяемой высотой на газлифте из полированной нерживеющей стали (матовое).

Размер крестовины: D45 см, диаметр алюминиевой трубы 7,1 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х6 (0,014); труба: 1 шт./кор. 10х10х72 (0,007)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота500/720 мм
  • Вес15 кг
  • Материал подстольясталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стальное Подстолье 1286EM
Стальное Подстолье 1286EM
10 600
В корзине

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