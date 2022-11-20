Характеристики товара
Описание
60 х 120 х H110
каркас: алюминий, в комплекте стекло прозрачное закаленное 6 мм
60 х 120 х H110
каркас: алюминий, в комплекте стекло прозрачное закаленное 6 мм
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Кемер-2
Комплект уличной мебели Кемер
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Стол Лофт-6
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