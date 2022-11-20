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Стол Boden, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черный - фото 1Стол Boden, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черный - фото 2Стол Boden, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черный - фото 3

Стол Boden, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1000/1300 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольядерево
  • Цветчерный

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