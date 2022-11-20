Стол Хлоя 120-180*90 керамика светлая

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Характеристики товара

Описание

Стол оснащён простым и элегантным раздвижным механизмом, достаточно повернуть центральную часть на 180 градусов и зафиксировать между боковыми панелями

Габариты В*Ш*Г-75-77*120-180*90 см
Вес нетто изделия-119 кг
Вес брутто изделия-131 кг
Материал столешницы-керамика
Толщина столешницы-11 мм


3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 128*97*23
2короб: 76*54*8
3короб: 70*47*20
Вес брутто:
1короб: 87,000
2короб: 27,500
3короб: 16,500
Объем:
1короб: 0,268
2короб: 0,033
3короб: 0,066

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Вес119 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка50 кг

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