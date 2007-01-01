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Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - фото 1Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - фото 2Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - фото 3

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый

Артикул: CH-068-998
8 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, серый, белый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, серый, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3190
1200 600 750 16 19.5 3290
1200 800 750 16 23.3 3590
1500 800 750 16 27.2 3890
1500 900 750 16 29.6 3990
900 600 760 26 22.0 4290
1200 600 760 26 26.7 4690
1200 800 760 26 33.0 5390
1500 800 760 26 39.2 5790
1500 900 760 26 43.1 5990
900 600 766 32 25.3 4490
1200 600 766 32 31.0 4990
1200 800 766 32 38.7 5790
1500 900 766 32 51,2 6590






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Варианты каркаса

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас белый - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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