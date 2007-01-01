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Стол обеденный Оазис, коричневый из искусственного ротанга - фото 1Стол обеденный Оазис, коричневый из искусственного ротанга - фото 2Стол обеденный Оазис, коричневый из искусственного ротанга - фото 3Стол обеденный Оазис, коричневый из искусственного ротанга - фото 4Стол обеденный Оазис, коричневый из искусственного ротанга - фото 5

Стол обеденный Оазис, коричневый из искусственного ротанга

Артикул: CH-073-022
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить плоская. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Столешница - HPL композит с антивандальным покрытием, не царапается, не горит, не трескается.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес13.1 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол обеденный Оазис, коричневый из искусственного ротанга
Стол обеденный Оазис, коричневый из искусственного ротанга
18 590
В корзине

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