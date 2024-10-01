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Стол Абер, белый/стекло белое глянец

Артикул: CH-057-028
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Самая функциональная форма стола из возможных. Стол можно поставить вплотную к стене по любому краю, царговый пояс позволяет поставить 2 стули шириной до 47см, широкая вставка со стеклом в цвет столешницы поможет вам удобно разместить еще 2 гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100/1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый

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