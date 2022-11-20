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Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый - фото 1Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый - фото 2Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый - фото 3Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый - фото 4Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый - фото 5Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый - фото 6Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый - фото 7

Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый

Артикул: CH-049-951
7 оценок
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Стол прямоугольный KENNER Берлин-120

Характеристики товара

Описание

Лаконичный обеденный стол Берлин с раскладной столешницей.
Стол оснащён простым раздвижным механизмом Бабочка. Позволяет легко раздвигать и сдвигать одному человеку с минимальным физическим усилием. Столешница дополнительно раскладывается на 40 см в ширину и увеличивает количество посадочных мест.
Прямоугольная столешница изготовлена из ЛДСП и покрыта слоем матового стекла. Покрытие очень простое в уходе, не впитывает жидкость и устойчивое к перепадам температуры. Квадратные ножки из массива дерева оснащены черными подпятниками, которые защищают напольное покрытие от царапин и препятствуют скольжению.
Под простой дизайн и кремовый цвет стола можно подобрать любые стулья. А компактные габариты в сложенном виде позволяют дополнить интерьер небольшой кухни.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 85*125*22
1короб: 85*125*14
2короб: 76*27*8
Вес брутто: 42,6
1короб: 36,100
2короб: 6,500
Объем: 0,160
1короб: 0,143
2короб: 0,017

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы200 мм
  • Вес39.600 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыЛДСП, стекло
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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