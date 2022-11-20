Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1582 мм
- Ширина1169 мм
- Длина3200 мм
- Наличие бортикаБез бортика
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой
Обеденный стул Чико, шоколадный
Стул Гермес №1
Стул Oliver Square велюр светло-серый
Стул Princess, слоновая кость