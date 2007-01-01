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Настоящее фото товара Стол Сэван 1600, массив дуба, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Сэван 1600, массив дуба, тон терра
9 оценок
от 170 090
Стол Сэван 1600, массив дуба, тон терра - фото 1

Стол Сэван 1600, массив дуба, тон терра

Артикул: CH-089-420
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота760 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон терра;

Материал основания:массив дуба, тон терра;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота760 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ширина ммГлубина ммВысота мм
1600910760
1800910760
2000910760
2400910760
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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