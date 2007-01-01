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Настоящее фото товара Стол журнальный Джамбо, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Джамбо, чёрный
43 оценки
10 2907
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный Джамбо, чёрный - фото 1Стол журнальный Джамбо, чёрный - фото 2
Распродажа

Стол журнальный Джамбо, чёрный

Артикул: CH-030-813
43 оценки
Основные характеристики
  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота430 мм
  • Вес4.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный дизайн журнального столика Джамбо подойдет практически в любой интерьер. Столик имеет отделение для хранения. Изготовлен из прочного МДФ и надежного металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота430 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Размер упаковки47/52/52 см
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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