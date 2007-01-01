Характеристики товара
Описание
Современный дизайн журнального столика Джамбо подойдет практически в любой интерьер. Столик имеет отделение для хранения. Изготовлен из прочного МДФ и надежного металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина480 мм
- Ширина480 мм
- Высота430 мм
- Вес4.9 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Размер упаковки47/52/52 см
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет