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          Фотография Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная

          4.3
          Оптовая цена
          2 290 ₽
          от 5 штук
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          Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
          Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Основа: ДСП

          Покрытие: пластик HPL толщиной 0,8 мм

          Стойкость к термическим воздействиям

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          Варианты размеров

          Длинамм Ширинамм Толщина столешницымм Вескг Цена с кромкой-пластик 1мм Цена с ПВХ-кромкой 2мм
          600 600 60 6,3 2290 2390
          700 700 60 8,6 2590 2790
          800 800 60 11,2 2990 3090
          900 900 60
          		 14,2 4190 4390
          1100 700 60
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          1100 800 60
          		 15,4 3490 3990
          1200 700 60
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          		 22,4 5790 5990
          1800 800 60
          		 25,2 6990 7190

          Варианты столешницы

          Светлый дубСветлый дубОрехОрехВенгеВенгеБукБукТемный венгеТемный венгеДуб беленыйДуб беленыйТемный орехТемный орех

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