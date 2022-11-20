Характеристики товара
Основные характеристики
Основа: ДСП
Покрытие: пластик HPL толщиной 0,8 мм
Стойкость к термическим воздействиям
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Основа: ДСП
Покрытие: пластик HPL толщиной 0,8 мм
Стойкость к термическим воздействиям
|Длинамм
|Ширинамм
|Толщина столешницымм
|Вескг
|Цена с кромкой-пластик 1мм₽
|Цена с ПВХ-кромкой 2мм₽
|600
|600
|60
|6,3
|2290
|2390
|700
|700
|60
|8,6
|2590
|2790
|800
|800
|60
|11,2
|2990
|3090
|900
|900
|60
|14,2
|4190
|4390
|1100
|700
|60
|13,5
|3490
|3690
|1100
|800
|60
|15,4
|3490
|3990
|1200
|700
|60
|14,7
|3990
|4190
|1200
|800
|60
|16,8
|3990
|4190
|1400
|700
|60
|17,15
|4490
|4690
|1400
|800
|60
|19,6
|5190
|5290
|1600
|800
|60
|22,4
|5790
|5990
|1800
|800
|60
|25,2
|6990
|7190