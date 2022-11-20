Фотография Стул Тони, оранжевый гобелен от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Тони, оранжевый гобелен

4.3
Оптовая цена
от 7 750 ₽
При покупке от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Тони, оранжевый гобелен
Стул Тони, оранжевый гобелен
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Стул Тони, оранжевый гобелен

4.3
7750 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Глубина460 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветоранжевый

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