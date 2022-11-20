Характеристики товара
Описание
Изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчивость к ультрафиолету и атмосферным осадкам, способность выдерживать минусовую температуру до 20 градусов;
возможность штабелирования для удобного хранения;
модель подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 4шт.
Вес брутто: 16
Объем упаковки: 0.131 м3
Размер упаковки: 430х430х710 мм
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота650 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес3,7 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый, белый
- Страна изготовленияТурция