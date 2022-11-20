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Табурет пластиковый полубарный Tom Bar 65 - фото 1Табурет пластиковый полубарный Tom Bar 65 - фото 2Табурет пластиковый полубарный Tom Bar 65 - фото 3Табурет пластиковый полубарный Tom Bar 65 - фото 4

Табурет пластиковый полубарный Tom Bar 65

Артикул: CH-052-751
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчивость к ультрафиолету и атмосферным осадкам, способность выдерживать минусовую температуру до 20 градусов;
возможность штабелирования для удобного хранения;
модель подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 4шт.

Вес брутто: 16

Объем упаковки: 0.131 м3

Размер упаковки: 430х430х710 мм

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота650 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес3,7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый, белый
  • Страна изготовленияТурция

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