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Стул Импульс, зеленый

Артикул: CH-074-990
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

1. Основа сиденья и спинки - прочная многослойная фанера

2. Мягкие подушки на спинке и сиденье

3. Прочный металлический каркас

4. Скобы для составления стульев в ряды

5. Пластиковые заглушки на ножках предотвратят самопроизвольное скольжение стула

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина494 мм
  • Глубина558 мм
  • Высота862 мм
  • Ширина сиденья494 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6,5 кг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стул Импульс, зеленый
Стул Импульс, зеленый
от 6 590
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