Характеристики товара
Описание
1. Основа сиденья и спинки - прочная многослойная фанера
2. Мягкие подушки на спинке и сиденье
3. Прочный металлический каркас
4. Скобы для составления стульев в ряды
5. Пластиковые заглушки на ножках предотвратят самопроизвольное скольжение стула
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина494 мм
- Глубина558 мм
- Высота862 мм
- Ширина сиденья494 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес6,5 кг
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет