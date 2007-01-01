Крым. Мебель. Интерьер-2018

В симферопольском МФК «Гагаринский» с 27 по 29 сентября все заинтересованные бизнесмены мебельной и санаторно-курортной отрасли смогут побывать на специализированной выставке межрегионального формата. Она предназначена для тех, кто интересуется эргономичной организацией пространства и готов оборудовать жилье, офисные помещения, а также гостиницы и предприятия общественного питания на современном техническом, промышленном и интеллектуальном уровне.