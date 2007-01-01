Характеристики товара
Описание
ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Цельнопластиковый барный стул Gorg воплощает в себе концепцию эстетики и легкости. С таким дизайном Вы произведите впечатление на каждого гостя вашего заведения: дома, офиса, кафе, ресторанов и общественных мест. Уникальный дизайн спинки станет настоящим акцентом в интерьере, привлекая внимание и добавляя характер в пространство.
Также в коллекции данного дизайна имеется стул Gorg.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул изготовлен из полипропилена с армирующими добавками, что обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Способен выдерживать максимальную статическую нагрузку до 150 кг.
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул переносит различные погодные условия, не деформируется и сохраняет цветовые характеристики. Важно отметить, что насыщенность цвета может зависеть от интенсивности солнечного света и времени нахождения под его воздействием.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Форма стула обеспечивает комфортную посадку, даря новые ощущения во время отдыха.
ШТАБЕЛИРОВАНИЕ
Стулья штабелируются до 4 штук, что значительно упрощает хранение и использование.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина470 мм
- Высота1040 мм
- Вес5.40 кг
- Материалпластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки24.50 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет