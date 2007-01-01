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Настоящее фото товара Стул Вакум, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вакум, венге
7 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
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Стул Вакум, венге

Артикул: CH-088-228
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул изготавливается из многослойной фанеры. Высота спинки средняя, имеет небольшой изгиб, что позволяет расположиться на стуле с максимальным комфортом. Горизонтальные рейки с изгибом придают модели оригинальный вид. Такой стул украсит интерьер кухни и обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Материалфанера, велюр
  • Цветвенге, темно-зеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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