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Настоящее фото товара Стул Венеер, жесткое сиденье, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Венеер, жесткое сиденье, белый
5 оценок
9 590
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Стул Венеер, жесткое сиденье, белый - фото 1Стул Венеер, жесткое сиденье, белый - фото 2

Стул Венеер, жесткое сиденье, белый

Артикул: CH-088-240
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель стула изготавливается из массива бука. Выпускается в четырех вариантах – с жестким сиденьем, мягким, а так же с резными элементами на спинке и ножках. Отличительной чертой этого стула является необычная форма спинки, являющаяся продолжением задних ножек. Это очень устойчивый стул, строгий и лаконичный дизайн которого отлично вписывается в дизайн кухни, столовой или конференц-залов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес7 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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