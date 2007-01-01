Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Венеер, жесткое сиденье, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Венеер, жесткое сиденье, венге
12 оценок
9 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Венеер, жесткое сиденье, венге - фото 1Стул Венеер, жесткое сиденье, венге - фото 2

Стул Венеер, жесткое сиденье, венге

Артикул: CH-088-242
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антарио серый
Фотография товара Стул Антарио серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Роквелл
Фотография товара Стул Роквелл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Модель стула изготавливается из массива бука. Выпускается в четырех вариантах – с жестким сиденьем, мягким, а так же с резными элементами на спинке и ножках. Отличительной чертой этого стула является необычная форма спинки, являющаяся продолжением задних ножек. Это очень устойчивый стул, строгий и лаконичный дизайн которого отлично вписывается в дизайн кухни, столовой или конференц-залов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес7 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветвенге

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол круглый 0,9 раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Стол круглый 0,9 раздвижной

49
Фотография товара Стул Хьюстон, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хьюстон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стул Хьюстон, бежевый

82
Фотография товара Стул Джерими, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, бежевый

12
Фотография товара Стул Bello Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bello Beige, произведённого компанией ChiedoCover
15 390
Оптовая цена

Стул Bello Beige

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Денвер 20мм с широким сидением, черный муар, флок Genezis grafit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм с широким сидением, черный муар, флок Genezis grafit, произведённого компанией ChiedoCover
3 09011
3 440 ₽

Стул Денвер 20мм с широким сидением, черный муар, флок Genezis grafit

14
Фотография товара Стул Пантелимон, серый, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пантелимон, серый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Пантелимон, серый, белый каркас

7
Фотография товара Стул Митч 2, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч 2, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Митч 2, голубой

7
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая

6
Настоящее фото товара Стул барный Диктум, серый, произведённого компанией ChiedoCover
106 790

Стул барный Диктум, серый

11
Фотография товара Стул Амбел, хром, светло-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, светло-серый, велюр

13

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 8903
10 190 ₽

Стул полубарный Логан СН, велюр, черный

15
В наличии 23 шт.
Фотография товара Угловой диван для кухни Атлант Плюс, бежевый, правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловой диван для кухни Атлант Плюс, бежевый, правый, произведённого компанией ChiedoCover
41 190

Угловой диван для кухни Атлант Плюс, бежевый, правый

12
Фотография товара Стол Arki М 90 натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Arki М 90 натур, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Arki М 90 натур

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Диван угловой JIMI, табачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, табачный, произведённого компанией ChiedoCover
180 990
Оптовая цена

Диван угловой JIMI, табачный

37
Фотография товара Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11

26
В наличии 30 шт.
Фотография товара Диван Кланг, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр сиреневый

12
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Зубо с деревянными ножками, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Зубо с деревянными ножками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 49019
18 990 ₽

Стул обеденный Зубо с деревянными ножками, бежевый

9
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Диван Angelic двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Angelic двухместный

62
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet лимонный/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet лимонный/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet лимонный/ орех

45
Распродажа
Фотография товара Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99038
41 700 ₽

Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех

78

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Дон серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дон серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 7904
19 390 ₽Оптовая цена

Стул Дон серый

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Echo бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Echo бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 6909
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Echo бежевый

26
В наличии 7 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Мастерс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Мастерс, серый

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Твист, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Твист, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул Твист, бежевый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Лукас, белый, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лукас, белый, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
25 49028
34 990 ₽

Стул Лукас, белый, искусственный мех

12
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Флорео букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 2903
15 690 ₽

Стул полубарный Флорео букле темно-серый

14
В наличии 23 шт.В пути 10 шт.
Фотография товара Стул барный Grid, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grid, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 590

Стул барный Grid, черный

13
Настоящее фото товара Стул Profound, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 290

Стул Profound, светло-серый

5
В пути 1149 шт.
Фотография товара Стул Тилл, белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилл, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Тилл, белый, хром

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Мунро, бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мунро, бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Мунро, бежевый, светлый орех

13
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стул Венеер, жесткое сиденье, венге
Стул Венеер, жесткое сиденье, венге
9 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 8903
10 190 ₽

Стул полубарный Логан СН, велюр, черный

15
В наличии 23 шт.
Фотография товара Угловой диван для кухни Атлант Плюс, бежевый, правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловой диван для кухни Атлант Плюс, бежевый, правый, произведённого компанией ChiedoCover
41 190

Угловой диван для кухни Атлант Плюс, бежевый, правый

12
Фотография товара Стол Arki М 90 натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Arki М 90 натур, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Arki М 90 натур

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Диван угловой JIMI, табачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, табачный, произведённого компанией ChiedoCover
180 990
Оптовая цена

Диван угловой JIMI, табачный

37

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Металлические стулья Лион
Металлические стулья Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Получи стол за 10 рублей!
Получи стол за 10 рублей!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности