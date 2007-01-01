Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Бриф для кухни подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом. Обивка из плотного материала букле, которая обладает мягкостью и долговечностью, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Компактные размеры позволяют использовать его в различных интерьерах, добавляя элегантность и функциональность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина500 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Высота посадочного места 480 мм
- Вес5.5 кг
- Материал сиденьябукле
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки140 мм
- Вес упаковки6.50 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет