Настоящее фото товара Стул Бриф DD букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бриф DD букле молочный
14 оценок
6 790
Стул Бриф DD букле молочный - фото 1Стул Бриф DD букле молочный - фото 2Стул Бриф DD букле молочный - фото 3Стул Бриф DD букле молочный - фото 4Стул Бриф DD букле молочный - фото 5Стул Бриф DD букле молочный - фото 6Стул Бриф DD букле молочный - фото 7

Стул Бриф DD букле молочный

Артикул: CH-080-454
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Бриф для кухни подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом. Обивка из плотного материала букле, которая обладает мягкостью и долговечностью, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Компактные размеры позволяют использовать его в различных интерьерах, добавляя элегантность и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Вес упаковки6.50 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

