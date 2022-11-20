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Стул Капри, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбежевый

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