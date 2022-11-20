Характеристики товара
Описание
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
Основные характеристики
- Высота835 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина470 мм
- Глубина590 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяротанг
- Цветбежевый
Материал ножек металл. Материал основания ротанг искусственный
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ)
Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09
Стул банкетный Степ
Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар