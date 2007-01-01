Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Палтамо, массив березы, тон белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо, массив березы, тон белый
13 оценок
34 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Палтамо, массив березы, тон белый - фото 1Стул Палтамо, массив березы, тон белый - фото 2Стул Палтамо, массив березы, тон белый - фото 3Стул Палтамо, массив березы, тон белый - фото 4Стул Палтамо, массив березы, тон белый - фото 5

Стул Палтамо, массив березы, тон белый

Артикул: CH-089-244
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бринтелликс, титан-серый
Фотография товара Стул Бринтелликс, титан-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Бринтелликс, титан-шоколад
Фотография товара Стул Бринтелликс, титан-шоколад от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек: массив березы, тон белый матовый;

Материал основания:массив березы, тон белый матовый;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал каркасабереза
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой

53
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Маллин, спинка Хоуп 11/ велюр Велютто 08 серо-бежевый, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Маллин, спинка Хоуп 11/ велюр Велютто 08 серо-бежевый, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59022
10 890 ₽

Стул полубарный Маллин, спинка Хоуп 11/ велюр Велютто 08 серо-бежевый, морилка белая

83
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, жёлтый

30
Фотография товара Стул Классик, выбеленная береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Классик, выбеленная береза, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Классик, выбеленная береза

9
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук

6
Фотография товара Стул Орион, венге, нептун грин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион, венге, нептун грин, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Орион, венге, нептун грин

6
  • серый
  • бежевый, коричневый
  • зеленый, венге
Фотография товара Стул К2, венге, канцлер ЛОФТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К2, венге, канцлер ЛОФТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул К2, венге, канцлер ЛОФТ

11
  • белый, светло-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый
  • оранжевый, бежевый
Фотография товара Стул Амадиу, массив березы, лайт коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амадиу, массив березы, лайт коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Амадиу, массив березы, лайт коричневый

8
  • коричневый, темно-коричневый
  • желтый, коричневый, золотой
Фотография товара Стул Грация, массив бука, агата компаньон коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Грация, массив бука, агата компаньон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стул Грация, массив бука, агата компаньон коричневый

15
  • бежевый, золотой
  • желтый, бежевый, золотой
  • коричневый, золотой, разноцветный, темно-коричневый
Фотография товара Стул Нормонд, массив березы, агата компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нормонд, массив березы, агата компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Нормонд, массив березы, агата компаньон

14
  • коричневый, белый, золотой
  • белый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, желтый

34
Настоящее фото товара Каркас для стула Ампир, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Каркас для стула Ампир

40
Фотография товара Подушка для складного стула 850*400 мм, оксфорд зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для складного стула 850*400 мм, оксфорд зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Подушка для складного стула 850*400 мм, оксфорд зеленый

42
  • зеленый
  • серый
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый

46
  • зеленый
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для стула Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для стула Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для стула Флоу, темный хаки

10
  • серый
  • Подушка сиденья Комфорт для стула Флоу, темный хаки
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 108 шт.
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела деревянные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, коричневый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Такер, коричневый деревянный

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

31
Настоящее фото товара Стул Вольтер Джентельмен, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890

Стул Вольтер Джентельмен

48
  • бежевый, серый
  • коричневый, черный
  • черный
  • зеленый, белый
Фотография товара Стул Шербрук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шербрук, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Шербрук

32
Фотография товара Стул Гармония от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гармония, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул Гармония

45
Фотография товара Стул барный Ува S, серый/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S, серый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена

Стул барный Ува S, серый/ бежевый

58
Фотография товара Стул Ува N, орех/ коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, орех/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Стул Ува N, орех/ коричневый

42
Фотография товара Стул барный Eclipce, черно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Eclipce, черно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590

Стул барный Eclipce, черно-коричневый

11
Фотография товара Деревянный стул Бронте вишня / патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Бронте вишня / патина, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Деревянный стул Бронте вишня / патина

6
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул венский барный Слоттед, жесткое сиденье от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский барный Слоттед, жесткое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
20 090

Стул венский барный Слоттед, жесткое сиденье

9

Товар в корзине

Стул Палтамо, массив березы, тон белый
Стул Палтамо, массив березы, тон белый
34 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, желтый

34
Настоящее фото товара Каркас для стула Ампир, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Каркас для стула Ампир

40
Фотография товара Подушка для складного стула 850*400 мм, оксфорд зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для складного стула 850*400 мм, оксфорд зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Подушка для складного стула 850*400 мм, оксфорд зеленый

42
  • зеленый
  • серый
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?
Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать офисное кресло?
Как выбрать офисное кресло?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.12.2025 Мебель из Польши
Мебель из Польши

Перейдите, чтобы узнать подробности