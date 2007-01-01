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Настоящее фото товара Стул Палтамо дуб, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо дуб, тон натуральный
48 оценок
43 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 1Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 2Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 3Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 4Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 5Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 6Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 7Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 8Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 9Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 10Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 11Стул Палтамо дуб, тон натуральный - фото 12

Стул Палтамо дуб, тон натуральный

Артикул: CH-025-538
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:сращенный массив дуба, тон натуральный;

Материал основания:сращенный массив дуба, тон натуральный;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.1 кг
  • Материал сиденьядуб
  • Материал каркасадуб
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Вес упаковки6.10 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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