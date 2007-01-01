Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Высота ножек:45 см.
Материал ножек:сращенный массив дуба, тон натуральный;
Материал основания:сращенный массив дуба, тон натуральный;
Обивка:Отсутствует;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.1 кг
- Материал сиденьядуб
- Материал каркасадуб
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Вес упаковки6.10 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет