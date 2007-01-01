27 августа отмечается День российского кино

Компания ChiedoCover ведет youtube-канал, на котором уже несколько лет публикуются видеоролики, созданные нашей командой. Герои мини-фильмов – владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса, руководители учебных и бизнес-центров - рассказывают о своих компаниях, о партнерстве с ChiedoCover, благодаря которому многие из этих предприятий вышли на новый уровень развития и, прежде всего, сервиса.