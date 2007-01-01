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Настоящее фото товара Стул Летти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Летти бежевый
26 оценок
11 69027
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Летти бежевый - фото 1Стул Летти бежевый - фото 2Стул Летти бежевый - фото 3Стул Летти бежевый - фото 4
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Стул Летти бежевый

Артикул: CH-052-633
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Летти ткань бежевый, ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес4.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики920
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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