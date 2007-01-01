Характеристики товара
Описание
Стул Летти ткань бежевый, ножки металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина480 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес4.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Габариты упаковки для логистики920
- Изделия стопируютсяНет