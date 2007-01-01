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Стул Denver, белый - фото 1

Стул Denver, белый

Артикул: CH-073-951
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Материалбук, ABS-пластик
  • Цветбелый, светлое дерево

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