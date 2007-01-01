Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Edie, пластик, коричневый, NP, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Edie, пластик, коричневый, NP
5 990
Стул Edie, пластик, коричневый, NP

Артикул: CH-066-567
Основные характеристики
Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Edie это универсальный предмет мебели, который благодаря современному дизайну впишется в любой интерьер. Он подойдет как для дачи, так и для загородного дома, а также будет уместен в кафе, ресторане или бистро. Спинка и сиденье стула выполнены из прочного PP-пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Ножки изготовлены из металла, покрытого порошковой краской. На ножках имеются защитные подпятники, чтобы не оставлять различные следы и потертости на напольном покрытии. Максимальная нагрузка – до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес4.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки9.90 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
